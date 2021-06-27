الجمعية الفلكية بجدة: مثلث سماوي سيرصد بسماء السعودية الليلة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة بأنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم انتظام القمر الأحدب المتناقص بمثلث سماوي مع كوكبي المشتري وزحل باتجاه الأفق الجنوب الشرقي.

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وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: "المشتري أكثر لمعانا من زحل، فالمشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو"، وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، أيوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري".

وأضاف "أما كوكب زحل فسيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافتة، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه".

وتابع: خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهريا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وأردف أبو زاهرة "بمراقبة موقع القمر في الوقت نفس كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أصبح أقرب للمشتري نحو الشرق، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض".

المصدر: "سبق"