رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم: التعاون الروسي الأمريكي في الفضاء أمر مهم

أعلن رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، ألكسندر سيرغييف، أن التعاون ما بين العلماء الروس والأمريكيين في مجالات أبحاث الفضاء يعتبر أمرا مهما ويساهم في تطوير العلاقات بين البلدين.

وفي مقابلة صحفية أجراها مؤخرا قال سيرغييف: "الآن، وعلى الرغم من الصعوبات الجيوسياسية يجب أن نستمر نحن والأمريكيون في التعاون في مجالات الفضاء، وهذا ما أكد عليه رئيس ناسا، بيل نيلسون، أيضا.. التعاون يجب أن يكون في مجالات الفضاء القريب من الأرض وفي مجالات استكشاف القمر وكوكب الزهرة، التعاون الروسي الأمريكي في مجالات العلوم الفضائية يؤمن ضمانا لتطوير العلاقات والتعاون بين البلدين".

وأشار سيرغييف "إلى أنه وخلال حقبة الحرب الباردة في القرن الماضي كان التعاون الروسي الأمريكي في مجالات العلوم والفضاء هو من ساهم بشكل كبير في انفراج العلاقات بين البلدين، ومن بين أبرز التجارب التي حدثت حينها وساعدت في هذا الأمر كانت تجربة التحام مركبة Soyuz-19 السوفيتية مع مركبة Apollo الأمريكية عام 1975، فضلا عن بعض التجارب الفضائية والعلمية الأخرى".

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وأضاف "وكمثال على التعاون بين البلدين أذكر التعاون في مجال علم الفيروسات، العام الماضي وقعت الأكاديمية الروسية للعلوم اتفاقية خاصة مع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم لتبادل المعلومات حول الأبحاث في هذا المجال.. نحن معتادون على مثل هذا التعاون ولدينا العديد من الأمور التي نتعاون فيها مع علماء أوروبيين وأمريكيين، العام الماضي بين لنا أن التعاون والانفتاح العلمي ساهم في تحقيق الكثير من الإنجازات في دول مختلفة.. أود أن أشير بشكل عام إلى أن التعاون الدولي في مجالات العلوم الحديثة يعتبر أمرا ضروريا لإجراء بحوث علمية ناجحة وفاعلة".

المصدر: فيستي