المؤتمر الفضائي العالمي في بطرسبورغ يوجه دعوة إلى ماسك وبيزوس ونلسون

وجهت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دعوات المشاركة في مؤتمر GLEX الفضائي في بطرسبورغ لكل من مؤسس "سبيس إكس" إيلون ماسك وصاحب شركة Blue Origin جيف بيزوس ومدير ناسا بيل نلسون.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية نائب مدير عام "روس كوسموس" سيرغي سافيليف. وقال:" قد وجهنا دعوات المشاركة في المؤتمر إلى زملائنا الأمريكيين إيلون ماسك وجيف بيزوس وبيل نلسون".

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وقال سافيليف إن جدول أعمال الاجتماع بالأمريكيين سيتم تحديده بعد أن تتضح عضوية الوفد الأمريكي.

يذكر أن مؤتمر GLEX الفضائي العالمي يعقد في 14 - 18 يونيو الجاري في بطرسبورغ وسيشارك فيه العلماء ورواد الفضاء والخبراء والمسؤولون الفضائيون الذين يمثلون 59 بلدا والذين سيلقون 576 خطابا. وبين تلك البلدان الصين، الهند، الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، البرازيل، ألمانيا، فرنسا، رومانيا، بلاد التشيك، وغيرها.

وبين كبار المسؤولين الذين وافقوا على حضور المؤتمر وزراء من أذربيجان وإسبانيا أرمينيا ورؤساء الوكالات الفضائية في إيطاليا والمكسيك وإسرائيل والنرويج ورومانيا والبرازيل وغيرها.

جدير بالذكر أن مؤتمر GLEX الفضائي العالمي كان يفترض أولا أن يعقد في يونيو عام 2020 ، لكن تفشي فيروس كورونا في العالم أجبر منظميه على تأجيله إلى يونيو الجاري.

المصدر: تاس