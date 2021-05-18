"روس كوسموس" تخصص 318 مليون روبل لاستكشاف كوكب الزهرة

تشير الوثائق المنشورة على موقع المشتريات الحكومية، أن مؤسسة "روس كوسموس" خصصت 318 مليون روبل للمرحلة الأولى لإنشاء محطة أوتوماتيكية لاستكشاف كوكب الزهرة.

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ووفقا للعقد المبرم بين المؤسسة وشركة لافوتشكين العلمية الإنتاجية، بشأن المقترحات التقنية لإنشاء محطة Venera-D، تم تخصيص 318.2 مليون روبل للفترة لغاية مارس 2023.

وبموجب هذا العقد، يتعين على الشركة "إثبات إمكانية تحقيق هذه المهمة والحلول التصميمية الممكنة، التي تضمن دراسة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة وسطحه وبنيته الداخلية والبلازما المحيطة به وفق المستوى العلمي والتقني الحديث. وكذلك إمكانية إعادة عينات من تربته وهوائه وهبائه إلى الأرض".

وكان قد أعلن سابقا أن المحطة Venera-D ستطلق إلى الزهرة عام 2029 باستخدام صاروخ النقل Angara-A5 ووحدة التعجيل DM-03 من مطار فوستوتشني الفضائي. وستكون هذه أول مركبة فضائية في تاريخ روسيا الحديث تطلق إلى كوكب الزهرة (في العهد السوفيتي، كانت هناك عشر عمليات هبوط ناجحة على هذا الكوكب).

وتجدر الإشارة، إلى أن أوليغ كورابليوف، نائب مدير معهد بحوث الفضاء، كان قد أعلن في عام 2019، أن التكلفة الإجمالية لبرنامج دراسة كوكب الزهرة تقدر بـ 17 مليارا و 370 مليون روبل.

المصدر: نوفوستي