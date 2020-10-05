روسيا قد ترسل بعثة عاجلة للبحث عن الحياة على كوكب الزهرة.

يتضمن البرنامج الروسي لاستكشاف كوكب الزهرة ثلاث بعثات أعوام 2029-2034 ، ولكن قد تضاف له بعثة عاجلة في عام 2027 للبحث عن علامات الحياة على الكوكب.



ويذكر أن علماء من الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنوا في شهر سبتمبر الماضي عن اكتشاف غاز الفوسفين الذي تنتجه الأحياء الدقيقة التي لا تستخدم الأكسجين في التنفس، في جو كوكب الزهرة.

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ولكن ألكسندر بلوشينكو، المدير التنفيذي للبرامج الواعدة في مؤسسة "روس كوسموس" أعلن، العلامات البيولوجية في جو الكوكب، لا يمكن اعتبارها دليلا لوجود الحياة عليه. لأنه لا يمكن الحصول على دليل علمي ثابت إلا من خلال دراسة مباشرة على سطحه.

وقد ذكر ممثل شركة لافوتشكين العلمية الإنتاجية التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" في "أيام علوم الفضاء في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية" ، "يجري حاليا تقييم إمكانية القيام برحلة إضافية عاجلة مستهدفة للغلاف الجوي في عام 2027 للتحقيق في مصدر الفوسفين ".

وأشار المتحدث، إلى أن البرنامج الروسي لاستكشاف كوكب الزهرة يتضمن ثلاث بعثات، الأولى "Venera-D" في نوفمبر 2029 لدراسة سطح وجو والبنية الداخلية والبلازما المحيطة بالكوكب.

والبعثة الثانية في يونيو 2031 تكون مهمتها الاستمرار في دراسة جو الكوكب، والثالثة في يونيو 2034 تكون مهمتها أخذ عينات من الغلاف الجوي والهباء وتربة الكوكب، ونقلها إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي