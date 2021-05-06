البنتاغون: سنتابع من كثب خطط روسيا والصين لإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية

أكد البنتاغون أن سلطات الولايات المتحدة تنوي أن تتابع من كثب خطط روسيا والصين لإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأمريكي للسياسة في مجال الفضاء، جون هيل، خلال جلسة استماع في مجلس النواب: "سنتابع ذلك من كثب".

ووقع المدير العامة لمجموعة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، ورئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية، تجان كيتزيان، مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال المحطة القمرية العلمية الدولية.

وتنص المذكرة على تعاون روسيا والصين في مجال تحليل سطح القمر وتنفيذ مشاريع مشتركة على مداره، وذلك بالتزامن مع تسارع المنافسة العالمية في الفضاء.

المصدر: وكالات