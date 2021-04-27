ناسا تعلن موعد عودة مركبة Dragon المأهولة إلى الأرض

أعلنت وكالة ناسا أن مركبة Crew Dragon الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية ستعود إلى الأرض قريبا حاملة على متنها روادا من المحطة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوكالة "في البداية كان من المخطط أن تعود المركبة إلى الأرض في 28 أبريل الجاري، لكن نظرا لظروف الطقس غير المواتية في الموقع الذي من المفترض أن تهبط فيه في المياه قبالة سواحل فلوريدا تقرر تأجيل هذا الموعد حتى الأول من مايو القادم".

وأضاف البيان "رواد مهمة SpaceX Crew-1 الأمريكيون، مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر، والياباني، سويتشي نوجوتتشي، سيعودون إلى الأرض على متن المركبة المذكورة في 1 مايو بتمام الساعة 11:36 يتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:36 بتوقيت غرينيتش)، وستهبط المركبة بهم في مياه خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا".

وتبعا لللجداول الزمنية الجديدة في ناسا فإن Crew Dragon من المخطط أن تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية في 30 أبريل الجاري تمام الساعة 17:55 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (1 أيار الساعة 00:55 بتوقيت موسكو)، وحتى ذلك الحين ستتم مراقبة أحوال الطقس بدقة تجنبا لأي حالات طارئة.

The @SpaceX#CrewDragon Endeavour with four astronauts approaches the station less than one day after launching from @NASAKennedy. More pix... https://t.co/LqHZaG3ny4pic.twitter.com/lGrX526QSl — International Space Station (@Space_Station) April 27, 2021

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وتجدر الإشارة إلى أن طاقم مهمة SpaceX Crew-1 كان قد وصل إلى المحطة الفضائية الدولية في نوفمبر العام الماضي لينضموا إلى الرواد الذين كانوا متواجدين هناك وهم سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود- سفيرتشكوف وكاثلين روبينز، وقد عاد الأخيرون إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-17 الروسية في 17 أبريل الفائت.

المصدر: تاس