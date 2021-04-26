الإعلان عن موعد عودة مركبة "سويوز" الروسية إلى الأرض

أعلن رائد الفضاء الروسي، أوليغ نوفيتسكي، عن موعد عودة مركبة "سويوز" الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية إلى الأرض.

وحول الموضوع قال نوفيتسكي في بث مباشر أجراه من المحطة الفضائية الدولية: "من المقرر أن تنفصل مركبة Soyuz MS-18 عن المحطة الفضائية الدولية لتهبط على الأرض في 17 أكتوبر القادم".

وأضاف"مدة مهمتي في الفضاء ستكون 191 يوما، هذه المدة محددة ضمن برنامج الرحلة الموضوع مسبقا من قبل اللجان المسؤولة عن الرحلات المأهولة للمحطة".

وكان نوفيتسكي قد ذهب إلى المحطة الفضائية الدولية مع رائد الفضاء الروسي، بيوتور دوبروف، ورائد ناسا مارك فاندي هاي، على متن Soyuz MS-18 في أبريل العام الفائت.

وتبعا لرئيس مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء، بافل فلاسوف، فإن "اثنين من أفراد البعثة المذكورة سيبقون على متن المحطة لمدة أطول من تلك التي كانت محددة سابقا لأسباب تتعلق بتصوير فيلم سينمائي هناك".

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وأشار فلاسوف إلى "أن نوفيتسكي مع ممثلة ومخرج الفيلم المذكور سيعودون إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-18، بينما سيعود الرائدان دوبروف وفاندي هاي على متن مركبة Soyuz MS-19 التي كانت قد نقلت المخرج والممثلة إلى المحطة".

المصدر: فيستي