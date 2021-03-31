الصين تنجح في إطلاق قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت الشركة الصينية للعلوم والتقنيات الجوفضائية CASC عن نجاحها في إطلاق قمر اصطناعي جديد لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في الصفحة الرسمية للشركة على شبكة WeChat "إطلاق القمر Gaofen-12-02 جرى يوم الأربعاء 31 مارس الجاري، بتمام الساعة 6:45 بالتوقيت المحلي من قاعدة جيوتشيوان الفضائية التي تقع شمال غرب الصين، وباستخدام صاروخ صيني من نوع Long March.. عملية الإطلاق هذه أصبحت العملية رقم 364 التي تطلق فيها هذا النوع من الصواريخ إلى الفضاء".

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن القمر الجديد سيستخدم لاستشعار الأرض عن بعد، وتوفير البيانات لمشاريع التخطيط في المدن والمشاريع الزراعية، كما أن المعلومات التي سيوفرها ستستخدم في مشاريع الوقاية من الكوارث الطبيعية.

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وأشارت الشركة إيضا إلى أن الصين تخطط لإجراء ما لا يقل عن 40 عملية إطلاق لصواريخ ومركبات الفضاء العام الجاري، لتسجل بذلك رقما قياسيا وطنيا جديدا في هذا المجال.

وتعمل الصين في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الوطني بشكل ملحوظ، والذي يشمل تطوير أقمار اصطناعية للاتصالات والملاحة اللاسلكية واستشعار الأرض عن بعد، كما تعمل أيضا على مشروع لدراسة الكويكبات والمريخ.

المصدر: تاس