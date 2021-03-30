روسيا تحطم العام الجاري رقما قياسيا بإطلاق الصواريخ الفضائية

يسمح إطلاق الصواريخ الفضائية التي تحمل أقمار "وان ويب" الصناعية البريطانية للاتصالات إلى مدار الأرض بأن تحطم روسيا رقما قياسيا من حيث الصواريخ التي تطلقها كل شهر.

صرح بذلك لوكالة "تاس" مدير عام شركة "غلاف كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري لوسكوتوف.

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وحسب لوسكوتوف، المسؤول عن عمل الشركات الخاصة في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية فإن عدد الصواريخ الفضائية المطلقة في إطار برنامج "وان ويب" يتوقف على جاهزية الأقمار الصناعية واستعداد المطارات الفضائية لإطلاقها.

وأعاد المسؤول الفضائي الروسي إلى الأذهان أن أقمار "وان وين" تنطلق من مطارات "بايكونور" و"فوستوتشني" و" كورو" الفضائية، مع العلم أن المطارين الأول الثاني تابعان لروسيا. أما مطار" كورو" الفضائي فيقع في غوانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية.

يذكر أن الأقمار الصناعية الستة الأولى التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية انطلقت من مطار "كورو" الفضائي الفرنسي بصاروخ "سويوز – إس تي" الروسي في 28 فبراير عام 2018.

ثم أطلق مطار "بايكونور" الفضائي 34 قمرا صناعيا تابعا لـ"وان ويب" في 7 فبراير عام 2020 و34 قمرا صناعيا في 21 مارس عام 2020. أما مطار "فوستوتشني" الفضائي في شرق روسيا فأطلق 36 قمرا صناعيا في ديسمبر الماضي و36 قمرا صناعيا في 25 مارس الجاري.

ويتوقع أن تطلق روسيا أعوام 2020 – 2022 نحو 16 صاروخا فضائيا من مطارات "بايكونور" و"فوستوتشني" و"كورو" الفضائية وسيحمل كل صاروخ 34 أو 36 قمرا صناعيا تابعا لشركة "وان ويب" .

جدير بالذكر أن شركة "وان ويب" البريطانية تعتزم نشر نحو 600 قمر صناعي للاتصالات والإنترنت في مدار الأرض.

المصدر: تاس