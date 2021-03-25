شركة "مولينا" الروسية تبدأ مشروعا لتطوير مركبة فضائية

أعلنت شركة "مولنيا" التابعة لمجموعة "كلاشنيكوف" الروسية العملاقة عن تطوير مركبة فضائية يمكن إعادة استخدامها.

وقالت أولغا سوكولوفا المديرة العامة لـ"مولنيا"، إن "نموذجا بالحجم الطبيعي للطائرة عرض في جناح مغلق خلال منتدى عسكري روسي العام الماضي"، مشيرة إلى أن "المشروع قيد التطوير حاليا".

ونقل موقع الشركة على الإنترنت عن سوكولوفا قولها: "تم الآن تحديد الهدف، ويجري حاليا تطوير مجمع مدني متعدد الاستخدامات يضم طائرة مدارية".

وأضافت أن "رحلة هذا المجمع ستنطلق في موعد أقصاه عام 2026".

وكانت "مولنيا" قد صممت المكوك بوران في الثمانينيات ردا على إطلاق برنامج مكوك الفضاء الأمريكي خلال الحرب الباردة.

وفي مايو من العام الماضي، قال دميتري روغوزين، المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إن "موسكو تبحث تطوير طائرة فضائية مأهولة"، مضيفا أن "المكوك بوران كان سابقا لأوانه".

المصدر: "LENTA.RU"