"روس كوسموس" تعلن موعد إطلاق أول مركبة فضائية مأهولة للعام الجاري

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن الطاقم الدولي سينطلق يوم 9 أبريل إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز – إم إس – 18".

جاء ذلك على لسانه في مقابلة أجرتها معه "قناة "روس كوسموس تي في" التلفزيونية الروسية.

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وأضاف أن المركبة الروسية المأهولة تنطلق إلى الفضاء عشية الاحتفال بالذكرى الـ60 لأول رحلة فضائية في تاريخ البشرية قام بها رائد الفضاء، يوري غاغارين، في 12 أبريل عام 1961.

وأعرب، روغوزين، عن أمله بأن تتحقق عام 2021 أهم المشاريع الفضائية الروسية، بما فيها إطلاق الوحدة الجديدة إلى المحطة الفضائية الدولية والبدء في تحقيق البرنامج القمري الروسي وتحقيق مشروع "التحدي" الفضائي السينمائي على متن المحطة الفضائية الدولية والذي يقضي بتصوير أول فيلم سينمائي في الفضاء بمشاركة الفنانين المحترفين الروس في أكتوبر المقبل.

وأعاد، روغوزين إلى الأذهان أن لجنة "روس كوسموس" كانت قد أقرت تشكيلة طاقم المركبة المأهولة الذي ضم رواد الفضاء الروس، أوليغ نوفيتسكي، بيوتر دوبوف، سيرغي كورساكوف. وأوضح قائلا "إن ناسا أحاطتنا علما بأنها تدرس حاليا إمكانية الحصول على مقعد إضافي لرائد فضاء أمريكي في المركبة الفضائية الروسية المأهولة.

المصدر: تاس