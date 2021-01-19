روسيا تعقد ندوة علمية في الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ60 لرحلة غاغارين الفضائية

بادرت روسيا إلى عقد ندوة تسلط الضوء على تاريخ ومستقبل الرحلات الفضائية المأهولة.

جاء ذلك في برنامج التحضيرات للفعاليات الاحتفالية التي ستقام عام 2021 على الصعيدين الروسي والأممي بمناسبة حلول ذكرى مرور 60 عاما على قيام، يوري غاغارين، بأول رحلة فضائية في العالم.

إقرأ المزيد

وستعقد الندوة، بحسب البرنامج، في إحدى لجان منظمة الأمم المتحدة حيث سيدور الجدل بمشاركة رواد الفضاء في موضوع الجوانب التاريخية والمستقبلية لتطور البرامج الفضائية المأهولة.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد وظفت مبلغا قدره 100 مليون روبل (ما يعادل 1.37 مليون دولار) لتحقيق برنامج الفعاليات الاحتفالية على الصعيدين الروسي والدولي.

يذكر أن العالم سيحتفل يوم 12 أبريل بالذكرى الـ60 لتحليق الطيار السوفيتي، يوري غاغارين، إلى الفضاء على متن مركبة "فوستوك - 1" الفضائية السوفيتية. وقامت المركبة بدورة واحدة حول الأرض وهبطت في مقاطعة ساراتوف الروسية. وأصبح، يوري غاغارين أول رجل في العالم زار الفضاء.

المصدر: تاس