مسبار "بيرسفيرانس" يرسل الصور الأولى من على سطح المريخ
نشرت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية الصور الأولى التي تلقتها من مسبار "بيرسفيرانس" الذي هبط بنجاح على سطح الكوكب الأحمر اليوم الخميس.
وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للمسبار على "تويتر": "أهلا يا عالم، هذه أول نظرة إلى منزلي الأبدي".
And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMarspic.twitter.com/dbU3dhm6VZ— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021
وأرفقت التغريدة بصورتين، التقطهما المسبار بعد هبوطه في فوهة جيزيرو على سطح المريخ.
يذكر أن المسبار "بريسفيرانس" لدراسة المريخ أطلق بواسطة صاروخ Atlas V من المطار الفضائي في رأس كانافرال بولاية فلوريدا الأمريكية في يوليو 2020.
وقطع المسبار أكثر من 450 مليون كيلومتر قبل أن وصل إلى سطح المريخ يوم 18 فبراير.
المصدر: RT