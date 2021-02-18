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مسبار "بيرسفيرانس" يرسل الصور الأولى من على سطح المريخ

الفضاء

مسبار
AFP Patrick T. FALLON
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نشرت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية الصور الأولى التي تلقتها من مسبار "بيرسفيرانس" الذي هبط بنجاح على سطح الكوكب الأحمر اليوم الخميس.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للمسبار على "تويتر": "أهلا يا عالم، هذه أول نظرة إلى منزلي الأبدي".

وأرفقت التغريدة بصورتين، التقطهما المسبار بعد هبوطه في فوهة جيزيرو على سطح المريخ.

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يذكر أن المسبار "بريسفيرانس" لدراسة المريخ أطلق بواسطة صاروخ Atlas V من المطار الفضائي في رأس كانافرال بولاية فلوريدا الأمريكية في يوليو 2020.

وقطع المسبار أكثر من 450 مليون كيلومتر قبل أن وصل إلى سطح المريخ يوم 18 فبراير.

المصدر: RT

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