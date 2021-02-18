5 أشياء "مخفية" في مسبار ناسا "بيرسفيرانس" سيوصلها إلى سطح المريخ اليوم

من المقرر أن تهبط المركبة الجوالة "بيرسفيرانس" التابعة لناسا على المريخ اليوم الخميس 18 فبراير، في الساعة 20:55 بتوقيت غرينتش، وستحضر معها خمس "جواهر مخفية".

ولعقود من الزمان، كانت ناسا تتبع تقليدا يسمى festooning (بمعنى تزيين بالأكاليل)، مضيفة إضافات ممتعة للمركبات الفضائية والمركبات الجوالة المتجهة إلى الفضاء.

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واشتملت مركبتا بايونير 10 و11، وهما مركبتان فضائيتان تم إطلاقهما إلى الفضاء في السبعينيات، على سبيل المثال، على لوحة تصور موقع الأرض في المجرة بالإضافة إلى صور لرجل عار وامرأة عارية. وكانت الصورة من بنات أفكار كارل ساجان، الذي أراد أن تعرف أي حياة خارج كوكب الأرض قد تجد المركبة الفضائية، من نحن وكيفية الاتصال بنا.

وواحدة من العناصر المدرجة في بيرسفيرانس تشيد بهذا التاريخ. وتستخدم اللوحة المثبتة في المسبار نفس النوع من الرسم الخطي الأنيق المستخدم على لوحة بايونير، وهذه المرة تصور الأرض والشمس والمريخ، وكلها مرتبطة بأسطر من شيفرة مورس (شيفرة حرفية من أجل إرسال المعلومات التلغرافية) تقرأ Explore As One، وهذه مجرد واحدة من العديد من "الجواهر الخفية" على متن مركبة " بيرسفيرانس" (Perseverance) الجوالة التابعة لناسا.

10.9 مليون اسم:

NASA/JPL-Caltech

تحتوي اللوحة المثبة في المسبار على إيماءات إلى لويحات مركبات "فوياجر" وPioneer التابعة لناسا، بالإضافة إلى رسالة خاصة أخرى تتمثل في ثلاث شرائح ميكروية تحمل 10932295 اسما ممن شاركوا في حملة ناسا "أرسل اسمك إلى المريخ". وهذا هو تقليد لعربات المريخ التابعة لناسا، حيث حمل أحدث مسبارات الوكالة على كوكب المريخ "كيريوسيتي" شريحة صغيرة تحتوي على 1.2 مليون اسم.

وتحتوي الرقائق أيضا على 155 مقالة من الطلاب الذين وصلوا إلى نهائيات مسابقة وكالة الفضاء لتسمية المركبات الجوالة. وفاز بهذه المسابقة أليكس ماثر، طالب بالصف السابع من ولاية فرجينيا.

تحية "كوفيد-19":

NASA/JPL-Caltech

وتضم العربة الجوالة تكريما للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يكافحون جائحة فيروس كورونا هنا على الأرض. وتم إطلاق العربة الجوالة في يوليو 2020، بعد أشهر قليلة من وصول الفيروس إلى الولايات المتحدة.

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وأراد فريق المسبار التعرف على تأثير العام الذي انطلقت فيه المركبة الجوالة، وخاصة أولئك الأشخاص على الخطوط الأمامية للوباء. لذلك، وضع الفريق صفيحة من الألومنيوم على الجانب الأيسر من العربة الجوالة تظهر الصولجان، صورة ثعبان حول عصا تستخدم كرمز للطب وهي تحمل الأرض في الأعلى.

أداة Mastcam-Z:

على الرغم من أن اللوحات مثل تلك التي تحمل الأسماء وتكريم العاملين في مجال الرعاية الصحية هي مجرد ديكورات، إلا أن بعض الأشياء المخفية في "بيرسفيرانس" هي زخرفية وعملية. وواحدة من هذه الأشياء الكاميرا Mastcam-Z، وهي زوج من الكاميرات القابلة للتكبير والتصغير، على العربة الجوالة لالتقاط صور بانورامية ملونة للكوكب الأحمر.

وتعمل Mastcam-Z بشكل كامل ككاميرا، لكنها تحمل أيضا رسالة مهمة للغاية، حيث قالت ناسا في بيانها: "هل نحن وحدنا؟ لقد جئنا إلى هنا للبحث عن علامات الحياة، ولجمع عينات من المريخ للدراسة على الأرض .. لمن يتبعوننا، نتمنى رحلة آمنة ومتعة الاكتشاف".

NASA/JPL-Caltech

وتمت كتابة عبارة "متعة الاكتشاف" أيضا حول الرسالة بعدة لغات، وتتبع كاميرا Mastcam-Z خطى برنامج Pioneer بصور لأشكال الحياة المبكرة للأرض مثل البكتيريا الزرقاء والسرخس والديناصور. وهناك أيضا رسومات خطية لرجل وامرأة، مماثلة لتلك الموجودة على لوحات Pioneer.

SHERLOC:

NASA/JPL-Caltech

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سيستمتع عشاق لعبة غيوكاشينغ، لعبة البحث عن الكنوز التي يستخدم فيها الناس نظام تحديد المواقع لإخفاء الكنوز والعثور عليها، بمعرفة أن فريق العربة الجوالة أخفى عملة خاصة مصنوعة من مادة واقية على أحد الأدوات. ووصفها بيان ناسا بأنها "هواية العثور على المخابئ، أبعد من أي شيء آخر".

والعملة جزء من هدف المعايرة لأداة SHERLOC (مسح البيئات الصالحة للسكن باستخدام Raman & Luminescence للمواد العضوية والكيماويات) وهي محفورة بعنوان 221b Baker Street in London.

وتم تزيين SHERLOC أيضا بشريحة من نيزك المريخ وأربع عينات أخرى من مواد بزة الفضاء.

وفي حين أنه من الرائع أن يكون لديك بعض تاريخ رحلات الفضاء الخاصة بوكالة ناسا على المريخ، إلا أن وكالة الفضاء قامت أيضا بتضمين مادة بزة الفضاء لمعرفة كيف تصمد على سطح المريخ.

نيزك المريخ:

أضاف العلماء الذين قاموا ببناء SuperCam الخاص بمركبة " بيرسفيرانس" شريحة خاصة بهم من نيزك المريخ.

NASA/JPL-Caltech

وSuperCam عبارة عن ليزر يوضع على العربة الجوالة لتبخير أجزاء صغيرة من سطح المريخ من أجل تحديد التركيب.

وكل هذه المواهب الصغيرة الممتعة والتذكارات ستهبط على كوكب المريخ في 18 فبراير.

المصدر: سبيس