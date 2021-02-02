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البنتاغون يستعد للدفاع عن قواعده المستقبلية على القمر

الفضاء

البنتاغون يستعد للدفاع عن قواعده المستقبلية على القمر
NASA
صورة أرشيفية
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ستعمل وزارة الدفاع الأمريكية في المستقبل على الدفاع عن القواعد التابعة لـ ناسا على القمر وكذلك حماية عمليات استخراج الثروات الطبيعية التي ستجريها شركات خاصة على سطح القمر.

أفادت بذلك الاثنين 1 فبراير صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة في القطاع الفضائي الأمريكي.

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وحسب المصادر فإن التعاون بين الوزارات المدنية مع البنتاغون سيطال في المستقبل القواعد المخطط لإنشائها على سطح القمر وكذلك عمليات استخراج الثروات الطبيعية هناك.

وزعمت الصحيفة إن سبب توسيع التعاون بين وزارة الدفاع الأمريكية وناسا يعود إلى ما يسمى بـ "تحديات روسيا والصين للولايات المتحدة" وأضافت أن البنتاغون ينوي الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها الشركات الخاصة أثناء غزو الفضاء لتعزيز هيمنة الولايات المتحدة في الكون الذي يمكن أن يتحول إلى مسرح العمليات الحربية.

يذكر أن روسيا كانت تحذر واشنطن مرارا من نشر الأسلحة في الفضاء الكوني. وسبق لوزير الخارجة الروسي، سيرغي لافروف، أن ألقى يوم 25 فبراير عام 2020 كلمة في مؤتمر نزع السلاح حيث اقترح الحيلولة دون مواجهة عسكرية في الفضاء الكوني عن طريق صياغة قواعد تفاهم يتفق عليها دوليا.

المصدر: تاس

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