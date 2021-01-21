روسيا بصدد إطلاق قمرين صناعيين للملاحة الفضائية من جيل حديث

تخطط روسيا لأن تطلق العام الجاري قمرين صناعيين من جيل "غلوناس - كا 2" الحديث الذي يعد من أحدث وأدق طرازات الأقمار الصناعية للملاحة الفضائية.

جاء ذلك في مقال نشره في بوابة gpsworld الإلكترونية كل من النائب الأول لمدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، يوري أوغليتشيتش، كبير مصممي نظام "غلوناس" للملاحة الفضائية، سيرغي كاروتين، مدير عام شركة "أنظمة الأقمار الصناعية المعلوماتية" نيقولاي تستويدوف.

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وأشار كاتبو المقال إلى أن الأقمار الصناعية الروسية الحديثة من الجيل الجديد لنظام "غلوناس" الروسي ستضمن دقة ما يقل عن 30 سنتيمترا للملاحة.

وكان مدير عام شركة "أنظمة الأقمار الصناعية المعلوماتية" الروسية، نيقولاي تستويدوف، قد أفاد في وقت سابق في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية بأن إطلاق القمر الصناعي الروسي للملاحة الفضائية "غلوناس – كا 2" تم تأجيله من عام 2020 إلى عام 2021.

وقال إن بعض الأجهزة الفضائية بحاجة إلى إدخال تعديلات فيها. واتضح هذا الأمر أثناء اختبارها الأرضي عام 2020.

وأشار، تستويدوف، كذلك إلى أن شركته تعتزم أن توقع عام 2021 مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية اتفاقية إنتاج الأقمار الصناعية للملاحة الفضائية للجيل الحديث على دفعات.

المصدر: تاس