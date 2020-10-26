قمر "غلوناس- К" يصل إلى مداره المقرر

أعلن مكتب الإعلام والاتصال الجماهيري بوزارة الدفاع الروسية، أن القمر الصناعي الثالث للملاحة من الجيل الجديد "غلوناس- К" قد وصل إلى مداره المقرر.

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ويذكر أن القمر "غلوناس- К" أطلق في الساعة 22.08 يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري من مطار بليسيتيسك الفضائي بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1B، ووحدة التعجيل "فريغات" التي انفصلت مع القمر عن المرحلة الثالثة للصاروخ في الساعة 22.19 ووضعته في مداره المقرر .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإطلاق كان الثاني عشر في روسيا عام 2020 والخامس من مطار بليسيتسك الفضائي.

وهو ثالث قمر من مجموعة "غلوناس- К" من الجيل الجديد، حيث أطلق أول أقمارها في فبراير 2011 والثاني في ديسمبر 2014 ويعمل وفق برنامجه المقرر منذ فبراير 2016. والقمر الثالث، وفقا للشركة المنتجة سيخضع لنفس اختبارات القمرين السابقين ولكنه يتميز عنهما "بزيادة نسبة المكونات المنتجة وطنيا فيه".

والأقمار الصناعية "غلوناس- К" و"غلوناس-К2" تختلف عن أقمار الجيل السابق "غلوناس-М" بعدد إشارات الملاحة المنبعثة منها (خمس إشارات لـ غلوناس-М وسبعة وتسعة لـ "غلوناس- К" و"غلوناس-К2") كما أن مدة خدمة الأقمار الجديدة 10 سنوات.

وبهذا يصبح عدد أقمار منظومة غلوناس الروسية للملاحة العاملة حاليا في الفضاء 28 قمرا صناعيا.

المصدر: نوفوستي