خبير يقارن بين نظم الملاحة الفضائية

أعلن الخبير إيفان مويسيف، رئيس معهد علوم الفضاء، أن تكوين مجموعة أقمار منظومة الملاحة الصينية "بيداو-3، يجب أن يجعلها أكثر فعالية من الروسية "غلوناس" والأمريكية GPS.

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وقال مويسيف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، لقد أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، رسميا عن بداية تشغيل منظومة الملاحة الصينية العالمي "بيداو-3" بعد إطلاق القمر 55 ووضعه في مداره المقرر يوم 23 يوليو الجاري، وقال، "لقد بنيت المنظومة الصينية بطريقة تجعلها، إضافة إلى الأقمار الصناعية التي تعمل في مدار ارتفاعه 20 ألف كيلومتر، هناك أقمار أخرى ثابتة أخرى، تعمل بفعالية أعلى من منظومتي الملاحة الروسية "غلوناس" والأمريكية GPS من ناحية الدقة والإمكانيات".

وأضاف موضحا، يزود مشغلي منظومة الملاحة الصينية الزبائن معلومات عن كيفية استخدام أقمارهم الصناعية. مع العلم ليست جميع البيانات اللازمة عن الخصائص والإمكانيات التقنية لأجهزة أقمار منظومة "بيداو-3" معروفة.

ويشير الخبير، إلى أن أقمار منظومة الملاحة الأمريكية GPS، تستخدم بشكل واضح للأغراض العسكرية، ولكن لا توجد معلومات وافية ودقيقة عن عملها، وقال، "ليست جميع وظائف أقمار منظومة GPS معروفة جيدا. وعند أخذ خفة وزن أجهزة الأقمار الصناعية الأمريكية بالاعتبار، يتضح أنها تقوم بوظائف إضافية لا يعلن عنها".

المصدر: نوفوستي