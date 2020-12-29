روسيا تختبر تقنيات تخص صواريخ "سويوز" الجديدة

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن الاختبارات جارية على تقنيات ستستعمل في صواريخ Soyuz-5 الفصائية الثقيلة الجديدة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لجامعة كورولوف في سمارا الروسية "نجح العلماء الروس في اختبار عوازل الاهتزاز المصممة للعمل مع صواريخ Soyuz-5 الفضائية الجديدة، يمكن لهذه الأجهزة تحمل الضغوط الشديدة التي تتعرض لها الصواريخ أثناء إطلاقها ودخولها في مدارات الأرض".

وأضاف البيان "أثناء التجارب في المخابر تم تعريض الأجهزة لتأثيرات مختلفة تحاكي تلك التي يتعرض لها الصاروخ أثناء إطلاقه ودخوله في المدارات، ومنها الاهتزازات وتأثيرات التسارع الخطي، وطبقت عليها أيضا تأثيرات تحاكي تلك التي تتعرض لها الصواريخ أثناء نقلها إلى المطارات وقواعد الإطلاق الفضائية، وأظهرت الأجهزة التي تم اختبارها أنها مطابقة للمواصفات التي أعلن عنها مصمموها".

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وأشار البيان أيضا "إلى أن الخبراء في الجامعة طوروا أكثر من 300 عازل اهتزاز للاستخدامات الفضائية، جميعها مصنوعة من مواد خاصة يدخل في تركيبها نظائر المعادن الشبيهة بالمطاط، وتتميز هذه العوازل بقدرات عالية على امتصاص الاهتزازات، والقدرة على العمل في البيئات الصعبة ودرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، كما يمكنها تحمل فروقات الضغط العالية ومقاومة الرطوبة والعفن والإشعاعات وغيرها من العوامل والتأثيرات الخارجية.

المصدر: فيستي