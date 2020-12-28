روسيا تدعم منظومة "غونيتس"بأقمار جديدة

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن منظومة "غونيتس" الروسية ستحصل على 3 أقمار اتصالات جديدة.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "أكمل معهد أبحاث الأجهزة الدقيقة التابع للمؤسسة الاختبارات اللازمة لأنظمة اتصال مخصصة لـ أقمار صناعية من نوع Gonets-M، وسلم تلك الأنظمة للعميل الذي طلبها".

وأضاف البيان "يقوم المعهد المذكور بتطوير المعدات وبرتوكولات الاتصال المخصصة لأقمار Gonets-M التي ستعمل في مدار منخفض حول الأرض والتي ستشكل نواة لمنظومة تؤمن خدمات الاتصالات ونقل البيانات للأرض".

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وأشار البيان إلى أن المعهد يتعاون مع باقي مطوري أنظمة "غونينس" لاستحداث محطات مركزية وإقليمية أرضية للتحكم بالأقمار الصناعية، ومحطات لتأمين الاتصالات بين المراكز الثابتة والمتنقلة على الأرض، لتوفر هذه المنظومات خدمات نقل البيانات وخدمات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية لمختلف المناطق الروسية.

وطورت روسيا منظومة غونيتس" لتضم أقمارا صناعية تعمل في المدارات الأرضية المنخفضة، وتوفر الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية من الأرض، بما في ذلك مناطق أقصى الشمال الروسي.

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وخصصت أقمارها لتكون متعددة المهام، فهي تعمل كأقمار اتصالات، وأقمار لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية فضلا عن مراقبتها لأحوال الطقس وحرائق الغابات والكوارث الأرضية.

المصدر: سلاح روسيا