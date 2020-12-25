الولايات المتحدة قد تشتري مقعدا آخر في "سويوز"

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أن الولايات المتحدة قد تشتري مقعدا في مركبة "سويوز إم إس-18" الفضائية المأهولة، التي ستطلق في شهر أبريل 2021.

إقرأ المزيد



وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "قد تحجز الولايات المتحدة مقعدا في مركبة "سويوز-إم إس-18" المأهولة، لرائد فضاء ناسا. والمفاوضات بهذا الشأن جارية مع شركة Axiom Space الأمريكية الخاصة".

ويذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" كانت قد أعلنت في شهر نوفمبر المنصرم، أن مركبة "سويوز إم إس-18" التي من المقرر إطلاقها يوم 9 أبريل 2021 ستحمل طاقم رواد روس وهم: أوليغ نوفيتسكي، وبيوتر دوبروف وسيرغي كورساكوف.

ويضيف المصدر، في حال تم الاتفاق مع الشركة الأمريكية، يمكن ينضم إلى الطاقم مارك فاندي هاي رائد الفضاء من ناسا ، الذي خضع مؤخرًا لتدريب مشترك في الولايات المتحدة مع نوفيتسكي ودوبروف". مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيحل محل سيرغي كورساكوف في هذه الرحلة.

وتجدر الإشارة، إلى أن شركة Axiom Space الأمريكية الخاصة، أسسها عام 2016 مايكل سافريديني، المدير السابق لبرامج المحطة الفضائية الدولية في ناسا.

ووفقا لناسا، منذ عام 2006 اشترت الولايات المتحدة 72 مقعدا في مركبات "سويوز" الفضائية الروسية، بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار، وأن قيمة المقعد الواحد ارتفعت خلال هذه السنوات من 20 مليون دولار إلى 90 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي