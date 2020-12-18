مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي يطلق اليوم أقمارا صناعية بريطانية

يطلق صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الفضائي الروسي الجمعة 18 ديسمبر 36 قمرا صناعيا لشركة " وان ويب" البريطانية الخاصة من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

وذلك لأول مرة في تاريخ المطار الفضائي الذي لم يسبق له أن أطلق أقمارا صناعية خاصة.

وينطلق الصاروخ الروسي الساعة 15:26 يوم 18 ديسمبر بتوقيت موسكو. وستنفصل عنه بعد 5 دقائق وحدة التسريع والأقمار الصناعية.

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ثم ستقوم وحدة التسريع الروسية "فريغات" بإيصال 36 قمرا صناعيا بريطانيا إلى مدار الأرض. وستستغرق تلك العملية، حسب شركة Arianespace التي تولت الإشراف على إطلاق الأقمار الصناعية 3 ساعات و51 دقيقة.

يذكر أن شركة OneWeb تمتلك حاليا في مدار الأرض المنخفض 74 قمرا صناعيا وتعتزم أن تطلق لاحقا مئات الأقمار الصناعية للاتصالات والإنترنت من طراز OneWeb.

جدير بالذكر أن "فوستوتشني" هو مطار فضائي روسي مدني حديث تم إنشاؤه منذ 7 أعوام في أقصى شرق روسيا لإطلاق صواريخ "سويوز" و"أنغارا" الفضائية المدنية.

المصدر: تاس