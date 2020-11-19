شركة بريطانية ترسل 36 قمرا صناعيا إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي

أرسلت شركة OneWeb البريطانية 36 قمرا صناعيا للاتصالات إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي حيث سيتم إطلاقها في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في صفحة الشركة على "تويتر" التي أفادت بأن طائرة النقل الروسية العملاقة "آن – 124 – 100" (روسلان) هي التي نقلت تلك الأقمار الصناعية من فلوريدا الأمريكية إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في أقصى شرق روسيا.

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وأعادت الصفحة إلى الأذهان أن شركة OneWeb تمتلك حاليا في مدار الأرض المنخفض 74 قمرا صناعيا وتعتزم أن تطلق لاحقا مئات الأقمار الصناعية للاتصالات والإنترنت من طراز OneWeb.

يذكر أن شركة OneWeb اضطرت في مارس الماضي إلى تعليق إطلاق أقمارها الصناعية وأعلنت عن إفلاسها، إذ أنها عجزت عن تلقي مبلغ قدره ملياري دولار من الجهات المستثمرة في مشروعها، بما فيها بنك SoftBank الياباني.

وطلبت الشركة في أبريل الماضي من الحكومة البريطانية بأن تقدم لها قرضا قدره 500 مليون جنيه إسترليني (نحو 645 مليون دولار) في إطار مشروع الاستثمار الخاص بمبلغ 2.2 مليار دولار. ورفضت لندن أولا إقراض الشركة، ثم اتخذت قرارا بالاستثمار في المشروع لفرض السيطرة على OneWeb.

ويتوقع أن تنفق كل من الحكومة البريطانية وشركة Bharti Global الهندية 500 مليون دولار لاقتناء أسهم الشركة.

المصدر: تاس