مطار "فوستوتشني" يستعد لإطلاق صاروخ آخر إلى الفضاء

أعلنت الخدمة الصحفية لمطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي أن التحضيرات جارية في المطار لإطلاق صاروخ جديد إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة أن "الخبراء في المجمع التقني بمطار فوستوتشني يجهزون المعدات التكنولوجية اللازمة لتزويد وحدة التسريع فريغات بالوقود، كما تجري عمليات الاختبار الكهربائية للوحدة في مركز التجميع والاختبار التابع للمطار".

وأضاف البيان "يوم الاثنين 2 نوفمبر الجاري تسلم مطار فوستوتشني المعدات التي تجمع وحدة التسريع فريغات مع الصاروخ الذي سينقلها إلى الفضاء، ويوم الأربعاء سيتم إخراج هذه المعدات من الحاوايات وتثبيتها في مكانها المطلوب".

وأشار البيان إلى أن التحضيرات المذكورة تجرى استعدادا لإطلاق صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b إلى مدارات الأرض، ووحدة "فريغات" التي ستثبت على هذا الصاروخ ستساهم في إيصال 36 قمرا من أقمار OneWeb إلى مدارها الفضائي .

إقرأ المزيد

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

وفي يونيو العام الفائت بدأ الخبراء بالعمل على المرحلة الثانية من توسيع المطار وتطويره ليكون قادرا على إطلاق أنواع جديدة من الصواريخ.

المصدر: تاس