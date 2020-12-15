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اليابان تكشف عن الصورة الأولى لغبار كويكب "ريوغو" للعالم أجمع!

الفضاء

اليابان تكشف عن الصورة الأولى لغبار كويكب
Gettyimages.ru All About Space Magazine / Contributor
Hayabusa-2
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أكد علماء أن الغبار الرملي الأسود الذي عثر عليه في كبسولة جلبها مسبار فضائي ياباني إلى الأرض، بعد فتحها يوم الاثنين، هو من الكويكب البعيد ريوغو.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد أسبوع من إسقاط المسبار Hayabusa-2 كبسولته، التي دخلت الغلاف الجوي في سلسلة من الضوء قبل أن تهبط في الصحراء الأسترالية، ثم تُنقل إلى اليابان.

وأصدرت وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) صورة لرواسب صغيرة من المواد داخل الصندوق المعدني - وهي لمحة أولى عن نتائج مهمة غير مسبوقة استمرت ست سنوات للمسبار غير المأهول.

اليابان تكشف عن الصورة الأولى لغبار كويكب
JAXA

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وقال مسؤولو الوكالة إنه عُثر على الغبار في الغلاف الخارجي للكبسولة، مع توقع العثور على المزيد من العينات الجوهرية عند فتح الحاوية الداخلية، وهي مهمة حساسة.

وقالت الوكالة: "أكدت JAXA أن العينات المأخوذة من الكويكب ريوغو موجودة داخل حاوية العينة. وتمكنا من التأكد من وجود جزيئات سوداء تشبه الرمال والتي يعتقد أنها مشتقة من كويكب ريوغو".

وانطلق Hayabusa-2 على بعد نحو 300 مليون كيلومتر من الأرض لجمع العينات، والتي يأمل العلماء أن تساعد في إلقاء الضوء على أصل الحياة وتكوين الكون.

وجمع المسبار كلا من الغبار السطحي والمواد الأصلية من تحت السطح، والتي حُفرت بإطلاق "مصادم" في الكويكب.

وستتم مشاركة نصف عينات Hayabusa-2 بين JAXA ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ومنظمات دولية أخرى، وسيتم الاحتفاظ بالباقي للدراسة المستقبلية مع إحراز تقدم في التكنولوجيا التحليلية.

اليابان تكشف عن الصورة الأولى لغبار كويكب
JAXA/Twitter

ولكن عمل المسبار لم ينته بعد، والذي سيبدأ الآن مهمة موسعة تستهدف كويكبين جديدين.

المصدر: ساينس ألرت

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