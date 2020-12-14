شاهد 25 عاما من دورات الطاقة الشمسية في فيديو واحد لا يصدق!

أُطلقت مهمة SOHO قبل 25 عاما من هذا الأسبوع، وللاحتفال، جمعت وكالة الفضاء الأوروبية فسيفساء رائعة من الصور، وصممت ناسا مقطع فيديو زمنيا رائعا لـ "أعظم الأحداث".

وقال البروفيسور بيتر غالاغر، مدير مرصد Dunsink في دبلن بإيرلندا، ورئيس الفيزياء الفلكية في معهد دبلن للدراسات المتقدمة (DIAS): " كانت SOHO حجر الزاوية في الفيزياء الشمسية الحديثة، وأطلقت العديد من الوظائف، بما في ذلك حياتي المهنية. تواصل مجموعتي البحثية - والعديد من الآخرين - استخدام بيانات SOHO بعد 25 عاما. إنها مهمة رائعة".

وكدليل، نُشر ما يقرب من 6000 ورقة علمية بناء على بيانات SOHO.

وأطلقت SOHO في 2 ديسمبر 1995، وصُممت لتستمر مدة عامين فقط. ولكن المركبة الفضائية أظهرت نفسها على أنها قوة عمل، وكانت المهمة ناجحة للغاية لدرجة أن وكالة الفضاء الأوروبية وناسا قررتا إطالة عمرها عدة مرات، ومنحتا العديد من تمديدات المهام.

It has been, and continues to be, an absolute honor and privilege to work on such an incredible mission, with such an amazing team of scientists and engineers! To also now be PI of the SOHO/LASCO coronagraph is just so far beyond what I could ever have imagined. 🥰 — Karl Battams (@SungrazerComets) December 2, 2020

وقال عالم الفيزياء الفلكية كارل باتامز، وهو المحقق الرئيسي في إحدى أدوات SOHO، وهي LASCO coragraph، على "تويتر"، إنه عندما كان طالبا جامعيا (في عام 2001 تقريبا) "أخبرتنا أستاذة الفيزياء الشمسية أنه إذا كان لدينا أي كتب مدرسية عن الفيزياء الشمسية قبل SOHO، لا ينبغي أن نستخدمها في فصلها. أعادت SOHO حرفيا كتابة الكتب عن فيزياء الشمس!".

SOHO/ESA/NASA

وفيما يلي بعض النقاط البارزة فيما كشفت عنه SOHO:

• أول صور على الإطلاق لمنطقة الحمل الحراري لنجم، وبنية البقع الشمسية تحت السطح.

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• القياسات الأكثر تفصيلا ودقة لهيكل درجة الحرارة، والدوران الداخلي، وتدفق الغاز في الداخل الشمسي.

• اكتشاف الظواهر الشمسية الديناميكية الجديدة مثل الموجات الإكليلية والأعاصير الشمسية.

• إحداث ثورة في قدرتنا على التنبؤ بطقس الفضاء، من خلال إعطاء إشعار قبل ثلاثة أيام بحدوث اضطرابات موجهة للأرض، ولعب دور رائد في نظام الإنذار المبكر لطقس الفضاء.

• رصد تأثير تقلبية الطاقة الشمسية على مناخ الأرض.

وانطلقت المهمة لتقديم نظرة شاملة على شمسنا، وللمساعدة في فهم تدفق الطاقة والمواد من الشمس - الرياح الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية.

وكانت الأهداف الرئيسية هي تحديد هيكل وديناميات الطاقة الشمسية الداخلية، ومعرفة المزيد عن الهالة الشمسية ، ومعرفة مكان إنتاج الرياح الشمسية وكيف يتم تسريعها.

وتشتمل الحمولة العلمية لـ SOHO على 12 أداة تكميلية، طُورت وجرى توفيرها من قبل اتحاد دولي يضم 29 معهدا من 15 دولة.

ويشارك أكثر من 1500 عالم من بلدان من جميع أنحاء العالم، بشكل مباشر في أدوات SOHO، أو استخدموا بيانات SOHO في برامجهم البحثية.

SOHO/ESA/NASA

وسجلت LASCO، زاوية كبيرة وقياس طيفي Coronagraph أكثر من 1.5 مليون صورة منذ بدء المهمة. وخلال Reddit AMA هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى السنوية، سُئل باتامز عما إذا كان لديه أي صور مفضلة.

فقال: "كان هناك الكثير من الصور المذهلة لدرجة أنني لا أستطيع اختيار صورة واحدة على الإطلاق". لكنه أبرز اثنتين من المفضلات. الأولى: من فقرة LASCO C2، التُقطت عام 1998، تُظهر بنية حلزونية مذهلة في طرد الكتلة الإكليلية (CME).

وتُظهر الثانية أن CME يصل إلى المذنب C/2002 V1 في عام 2003. وكان هذا مثالا نادرا حيث مرت CME بالفعل فوق المذنب ورأينا القليل من التفاعل بين CME وذيل المذنب.

وبعد عامين ونصف العام من الإطلاق، في يونيو 1998، انتهت المهمة تقريبا بعد مناورة روتينية للمركبة الفضائية.

وانقطع الاتصال، واعتُقد أن المهمة انتهت. لكن فرق الهندسة والعلوم عملت بجد لمدة ثلاثة أشهر، واستخدمت تقنية تسمى الرادار الثنائي، لإيجاد وإعادة الاتصال مع SOHO.

واستخدموا مرصد Arecibo في بورتوريكو لإرسال إشارة إلى SOHO، وعمل أحد أطباق Deep Space Network في Goldstone، كاليفورنيا، كمستقبل، حيث حدد موقع صدى المركبة الفضائية وتتبعه باستخدام تقنيات الرادار.

وتمكن الفريق من إعادة المهمة إلى اتصال الإنترنت، مع بقاء جميع الأدوات على قيد الحياة في درجات الحرارة القصوى الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي. وكانت عملية الإنقاذ واحدة من أكثر عمليات الإنقاذ دراماتيكية في الفضاء، وربما في المرتبة الثانية بعد أبولو 13.

ولكن بعد ذلك - بعد شهر واحد فقط من عودة المركبة الفضائية إلى العمل - فشلت جميع أجهزة الجيروسكوبات الثلاثة للمركبة الفضائية، ما أشعل سباقا جديدا مع الزمن لإنقاذ المهمة. وطور الفريق برنامجا جديدا يمكنه التحكم في SOHO دون الحاجة إلى الجيروسكوبات، وعادت المركبة الفضائية إلى العمليات الكاملة.

ولكن منذ ذلك الحين، ظل مكتب SOHO نصيرا قويا ويعمل الآن بالتنسيق مع البعثات الشمسية الأخرى، مثل مرصد ديناميات الطاقة الشمسية، وستيريو، ومسبار باركر الشمسي. ويأمل فريق SOHO أنه في غضون خمس سنوات، يمكننا الاحتفال بالمزيد من الصور والبيانات الجديدة في الذكرى الثلاثين للمهمة.

المصدر: ساينس ألرت