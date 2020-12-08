كشف موعد إطلاق القمر الصناعي الفرنسي بصاروخ "سويوز" الروسي

أعلن مركز الفضاء الألماني (DLR)، أنه من المقرر إطلاق قمر الاستطلاع CSO-2 لصالح وزارة الدفاع الفرنسية بواسطة صاروخ النقل الروسي "سويوز" من مطار كورو الفضائي يوم 28 ديسمبر الجاري.

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ويشير المركز الألماني، إلى أن صاروخ النقل الروسي Soyuz-ST-A سيحمل إلى الفضاء القمر الصناعي الفرنسي CSO-2.

تجدر الإشارة، إلى أنه كان من المقرر في البداية إطلاق هذا القمر في شهر أبريل الماضي. ولكن تم تأجيل عملية الإطلاق نتيجة اكتشاف مشكلات فنية في وحدة التعجيل "فريغات"، وتوقف العمل في مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية بسبب جائحة "كوفيد-19".

وسوف يعمل القمر الصناعي CSO-2 للاستطلاع البصري الإلكتروني لصالح وزارة الدفاع الفرنسية، إلى جانب القمر الصناعي CSO-1، الذي أطلق بواسطة صاروخ "سويوز" أيضا من مطار كورو الفضائي في ديسمبر عام 2018 . وهذان القمران سيحلان محل القمرين Helios 2A و Helios 2B اللذين أطلقا عامي 2004 و2009 على التوالي.

المصدر: نوفوستي