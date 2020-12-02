إطلاق ناجح لصاروخ النقل الروسي وعلى متنه قمر صناعي إماراتي (فيديو)

أعلن دميتري روغوزين، رئيس مؤسسة "روس كوسموس" عن نجاح إطلاق صاروخ النقل الروسي Soyuz-ST-A وعلى متنه القمر الصناعي الإماراتي "Falcon Eye" من مطار كورو الفضائي.

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وكان الصاروخ الحامل قد أطلق بنجاح في الساعة 04:33 من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، وعلى متنه القمر الصناعي الإماراتي "Falcon Eye"، الذي يبلغ وزنه 1190 كلغم، وتم وضعه في المدار المقرر على ارتفاع 611 كيلومترا.

والقمر الصناعي الإماراتي Falcon Eye هو جهاز بصري -إلكتروني صنع في أوروبا لحساب وزارة الدفاع الإماراتية، قبل إيرباص للدفاع والفضاء وشركة Thales Alenia Space، وهو جهاز عالي الأداء وعالي الدقة ومدعوم بنظام أرضي مخصص لرصد الصور واستلامها ومعالجتها. سيتم التحكم فيه وتشغيله من قبل خبراء الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: نوفوستي