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مصدر: تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي مع قمر إماراتي

الفضاء

مصدر: تأجيل إطلاق صاروخ
Sputnik SERGEI MAMONTOV
صاروخ "سويوز-إس تي" في مطار كورو الفضائي بغويانا الفرنسية (صورة من الأرشيف)
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أفاد مصدر في القطاع الفضائي الروسي بأنه تم تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-إس تي" الروسي مع القمر الصناعي الإماراتي "Falcon Eye 2" من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية إن "أقرب عملية إطلاق لصاروخ "سويوز-إس تي" تم تأجيلها إلى 3 نوفمبر"، دون أن يوضح سبب التأجيل.

من جهته، أفاد مصدر في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بأن الإطلاق من مطار كورو من المقرر أن يتم في أوائل نوفمبر "بطلب من أحد الشركاء التجاريين".

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يذكر أنه كان من المقرر إطلاق الصاروخ مع القمر الإماراتي في 6 مارس، ولكن تم تأجيله بسبب مشاكل فنية في  قاطرة "فريغات" الفضائية.

وفي منتصف مارس تم تعليق كل الأعمال في مطار كورو في غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية بسبب وباء فيروس كورونا. وتم تحديد 16 أكتوبر المقبل موعدا جديدا لإطلاق الصاروخ.

المصدر: تاس

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