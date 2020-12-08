المركبة "دراغون" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن نجاح عملية التحام مركبة الشحن الفضائية "دراغون"، التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، بالمحطة الفضائية الدولية.

وكانت مركبة الشحن الفضائية "دراغون" قد أطلقت يوم أول أمس الأحد، 8 ديسمبر، من مطار "كيب كنافيرال" الفضائي، بعد تأجيل موعد الإطلاق يوما كاملا بسبب سوء الأحوال الجوية. وقد حملت المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية حمولة تزن 3 أطنان، بما في ذلك وحدة خارجية خاصة جديدة للمحطة.

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والتحمت المركبة بالمحطة الفضائية الدولية في الساعة 13:40 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (21:40 بتوقيت موسكو)، حيث يشير موقع "سبيس فلايت ناو" Space Flight Now، إلى أنه قد تم تشغيل محركات القطاع الروسي في المحطة للتحكم بارتفاعها لحظة التحام المركبة.

وبعد الانتهاء من عملية الالتحام، بدأت عملية معادلة الضغط في وحدة البوابة، حيث يتمكن طاقم المحطة فتح المركبة فقط بعد انتهاء هذه العملية. ومن المحتمل أن تبدأ عملية نقل البضائع اليوم الثلاثاء.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك هي أول رحلة لمركبة الشحن الفضائية المحدّثة "دراغون"، والتي تختلف عن سابقتها في قدرتها على الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية تلقائيا، دون الحاجة لاستخدام أذرع التحكم الميكانيكية "كانادارم 2" Canadarm.

كذلك من الجدير بالذكر أنها أيضا المرة الأولى التي تلتقي فيها مركبتا "دراغون" في المدار، فإلى جانب مركبة الشحن الفضائية "دراغون" التحمت المركبة المأهولة "دراغون" بالمحطة الفضائية الدولية مع طاقم في نوفمبر المنصرم.

ومن المقرر أن تبقى مركبة الشحن ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية مدة شهر تقريبا، تنفصل بعدها وتعود إلى الأرض مع المواد المستهلكة ونتائج التجارب العملية التي أجريت في المحطة.

المصدر: نوفوستي