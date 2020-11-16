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"دراغون" الأمريكية المأهولة تلتحم بالمحطة الفضائية صباح 17 نوفمبر

الفضاء

AP John Raoux
إطلاق صاروخ "فالكون 9"
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ستلتحم مركبة "دراغون" الأمريكية المأهولة التي تحمل 4 رواد فضاء على متنها بالمحطة الفضائية الدولية الثلاثاء 17 نوفمير الجاري بالمحطة الفضائية الدولية.

وذلك بعد أن أطلقها الساعة 03.27 الاثنين 16 نوفمبر  بتوقيت موسكو صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية والذي هبطت مرحلته الأولى على منصة عائمة في المحيط الأطلسي بعد مرور 9 دقائق من إطلاق الصاروخ.

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ويضم طاقم المركبة الفضائية الأمريكيين مايكل هوبكنس، فيكتور غلوفر، شانون واكر والياباني سويتي نوغوتي.

ويتوقع أن يقضي رواد الفضاء 6 أشهر على متن المحطة الفضائية الدولية بعد الالتحام بها الساعة 07.00 الثلاثاء يوم 17 نوفمبر بتوقيت موسكو.

المصدر: تاس

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