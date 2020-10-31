"سبيس إكس" تساعد في إطلاق "دراغون" المأهولة قريبا

تحل شركة "سبيس إكس" بنجاح مشكلة المحرك في صاروخ مركبة Crew Dragon المأهولة التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية التي كان يفترض إطلاقها في أكتوبر الجاري.

أعلن ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر ناسا مدير برامج الرحلات الفضائية الخاصة لـ ناسا، ستيف ستيتش الذي قال إن المركبة ستنطلق إلى المحطة الفضائية حاملة على متنها 4 رواد فضاء في 14 نوفمبر المقبل في حال نجاح كل الاختبارات التي تجري عادة قبل إطلاق الصاروخ وبعد صيانته أو إصلاحه .

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ونقلت قناة CBS التلفزيونية الأمريكية عن، ستيتش قوله "إن مستقبل إطلاق المركبة بات يتضح مع بدء العمل على إصلاح عطب في المحرك. أما أفراد طاقم المركبة ففرضت عليهم إجراءات الحجر الخفيف. ونحن نتقدم في إزالة العطب وسنكون جاهزين للرحلة الفضائية بحلول يوم 14 نوفمبر المقبل".

يذكر أن المتحدث باسم شركة "سبيس إكس" هانس كاميتغسمن، كان قد أعلن في وقت سابق إن إطلاق مركبة "دراغون " المأهولة تأجل لظهور عطب في المرحلة الأولى لصاروخ "فالكون – 9" الذي يجب أن يطلق المركبة من رأس كانافيرال بولاية فلوريدا.

وضم طاقم المركبة الفضائية الأمريكيين مايكل هوبنس، فيكتور غلوفر، شانون واكر والياباني، سويتي نوغوتي.

أما طاقم المحطة الفضائية فتضم حاليا الروسييْن، سيرغي ريجيكوف وكود- سفيرتشكوف والأمريكية كاتلين روبنس. وسيزداد عدد أفراد طاقم المحطة مع وصول "دراغون" المأهولة حتى 7 أفراد.

يذكر أن مركبة "دراغون" قامت بأول رحلة مأهولة لها إلى المحطة الفضائية الدولية في 30 مايو الماضي.

المصدر: تاس