تأجيل إطلاق مركبة "دراغون " الأمريكية المأهولة إلى نوفمبر المقبل

أجلت وكالة ناسا إطلاق مركبة "دراغون" المأهولة إلى النصف الأول من نوفمبرالمقبل.

جاء ذلك قي بيان نشرته الوكالة الأمريكية السبت 10 أكتوبر الجاري. وأضافت ناسا أنها لن تطلق مركبة Crew Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية قبل النصف الأول من نوفمبر المقبل وذلك لاتمام اختبارات الأجهزة والمعدات وتحليل المعلومات.

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يذكر أن ناسا كانت قد أعلنت في 28 سبتمبر أن "دراغون" المأهولة ستطلق إلى المحطة الفضائية في 31 أكتوبر الجاري بواسطة "صاروخ "فالكون - 9" من رأس كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

وسيضم طاقم مركبة Crew Dragon ، حسب ناسا الأمريكيين مايكل هوبنس، فيكتور غلوفر، شينون ويكر والياباني سويتي نوغوتي.

وسيمضي أفراد طاقم المركبة 6 أشهرعلى متن المحطة الفضائية.

يذكر أن مركبة "دارغون" قامت بأول رحلة مأهولة في 31 مايو الماضي والتحمت المركبة أوتوماتيكيا بالمحطة الفضائية الدولية. وإنها عبارة عن نموذج مطور مأهول لشاحنة Dragon الفضائية الأمريكية التي تنقل الحمولة المفيدة بشكل منتظم إلى المحطة الفضائية الدولية.

ويعد إطلاق Crew Dragon أول رحلة فضائية مأهولة للمركبة الأمريكية بعد انقطاع زمني دام 9 أعوام منذ عام 2011 حين أوقفت ناسا الرحلات الفضائية المأهولة وبدأت شراء مقاعد في مركبات "سويوز" الروسية لروادها.

المصدر: تاس