"سبيس إكس" تخطط لاختبارات جديدة لصاروخ المريخ

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن رغبتها إجراء تجارب جديدة على صاروخ Starship الذي سيستخدم في رحلات مستقبلية إلى كوكب المريخ.

ومن جهتها أشارت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية إلى "أن سبيس إكس تقدمت بطلب للإدارة لمعاينة مجمع اختبار الصواريخ التابع لها في منطقة بوكا-تشيكا بولاية تكساس، بهدف إجراء تجارب جديدة على نماذج صواريخ Starship".

وأوضحت الإدراة أنها ستجري معاينة بيئية للموقع المذكور بغية منح شركة "سبيس إكس" التراخيص اللازمة لإجراء التجارب، لكن الشركة يجب عليها أولا استكمال مراجعة شروط السلامة في الموقع والحصول على كل ما يلزم لنيل التراخيص اللازمة للاختبارات.

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وكانت شركة "سبيس إكس" قد أعلنت عن مشروع Starship لأول مرة خلال مؤتمر "أديلايد" الفضائي الذي عقد في أستراليا عام 2017، وكشف عن التصميم الأولي للصاروخ عام 2018.

ومن المفترض أن تعتمد الشركة هذا النوع من الصواريخ مستقبلا في الرحلات الفضائية البعيدة المدى مثل الرحلات إلى المريخ، وأن ترسلها في مهمات لإيصال الأقمار الصناعية إلى الفضاء ونقل شحنات إلى سطح القمر.

المصدر: فيستي