"سبيس إكس" تطلق قمرا لدراسة المحيطات

تم اليوم إطلاق صاروخ فالكون 9 التابع لشركة "سبيس إكس"، يحمل قمر Sentinel-6A Michael Freilich الصناعي المخصص لدراسة المحيطات.

وقالت وكالة "ناسا" إن عملية الإطلاق تمت في الساعة 12:17 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.

وذكرت أن الجهاز الفضائي Sentinel-6A Michael Freilich سينتقل بعد 53 دقيقة من إطلاق الصاروخ إلى المدار القطبي على ارتفاع 1.3 ألف كيلومتر.

وهذا القمر، جزء من برنامج مشترك بين وكالة ناسا والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، لمتابعة مستوى المحيطات العالمية، وجمع المعطيات حول تأثير الاحتباس الحراري على تغيرات السواحل.

وسيصبح القمر جزء من مجموعة أقمار أمريكية وأوروبية مدارية من فصيلة "كوبرنيكوس" الخاصة بالمراقبة البيئية.

المصدر: إنترفاكس