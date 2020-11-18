ناسا تشارك صورة "ستيف" الغامض مع درب التبانة!

أطلقت وكالة ناسا لقب "ستيف" على ضوء أرجواني غامض يظهر في السماء، أثار حيرة كبيرة بين العلماء.

والآن، شاركت ناسا صورة مذهلة لـ"ستيف" ودرب التبانة، التقطت فوق بحيرة تشايلدز، كندا في عام 2017.

[RPT] A Glowing STEVE and the Milky Way: https://t.co/WLuEwSTyw2 by @NASA, Krista Trinder pic.twitter.com/FbnBwI2jZB — Astronomy Picture Of The Day (@apod) November 17, 2020

والتُقطت الصورة الجميلة بواسطة المصور كريستا ترندير، وعُرضت كصورة اليوم في علم الفلك لوكالة ناسا.

إقرأ المزيد

وقالت ناسا: "ما الذي يخلق هذه الخطوط الطويلة المتوهجة في السماء؟ لا أحد متأكد. قد تشبه شرائط السماء المضيئة ذات اللون الأرجواني الفاتح الشفق القطبي المنتظم، لكن الأبحاث الحديثة تكشف عن اختلافات كبيرة. إن الطول الكبير والألوان غير العادية لـ "ستيف"، عند قياسها بدقة، تشير إلى أنه قد يكون مرتبطا بانجراف أيون تحت القشرة (SAID)، وهو نهر أسرع من الصوت من أيونات الغلاف الجوي الساخنة كان يُعتقد سابقا أنه غير مرئي".

وأضافت: "يُعتقد الآن أيضا أن بعض مركبات "ستيف" مصحوبة بهياكل سياج خضراء، وهي سلسلة من الشرائح السماوية التي يمكن أن تظهر خارج الشكل البيضاوي الشفقي الرئيسي الذي لا يتضمن الكثير من النيتروجين المتوهج".

وتأمل ناسا أن يساعد "ستيف" في الكشف عن كيفية تأثير العمليات في الغلاف الجوي العلوي للأرض بشكل ملحوظ في الأجزاء السفلية من الغلاف الجوي للأرض.

ويمكن أن يوفر هذا بعد ذلك نظرة ثاقبة حول كيفية عمل نظام الأرض ككل.

المصدر: ميرور