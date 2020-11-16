عالم يتحدث عن ظهور مذنب قد يكون "نذير" كارثة وشيكة!

انتشرت تنبؤات نهاية العالم عبر التاريخ، ولفت أحد علماء الفلك الانتباه إلى مذنب NEOWISE المشؤوم الذي انطلق في السماء قبل وقت قصير من انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم.

وعبر التاريخ، نظر الناس إلى السماء ليعرفوا ماذا يفعلون بعد ذلك؛ للتنبؤ بحدث قد يكون قاب قوسين أو أدنى، وسواء كان ذلك لمعرفة نوع الطقس المتوقع، كإشارة على وجود خطأ ما، أو ربما في محاولة للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

ومنذ العصور القديمة، جرى فحص الظواهر السماوية بشكل مكثف كإشارات، نذير، بأن الأوقات العصيبة تنتظرنا.

وهذا ينطبق بشكل خاص على المذنبات، التي تزامنت مشاهدتها مع كوارث طبيعية مأساوية ومعالم تاريخية أكثر من مرة.

وعندما انطلق المذنب NEOWISE عبر السماء في مارس، فإن أمرا سيئا سيكشف قريبا، كما اقترح عالم الفلك بول ترولوف.

وقال إنه بالنظر إلى المعرفة العلمية التي لدينا حاليا، من الصعب على الإنسان المعاصر تقدير مدى اعتبار المذنبات ذات يوم علامات مؤكدة على الكارثة في الأفق.

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وأضاف لمجلة BBC Sky At Night: "حتى الأحداث البترولوجية النادرة نسبيا، مثل ظهور هالة قمرية مع احتمال وجود كوكب فيها، أدت إلى ظهور أقوال مستعجلة وغريبة".

وهذه نقطة مثيرة للاهتمام، حيث أن المذنبات اللامعة ظهرت غالبا في اللحظات نفسها، التي كانت تجري فيها الأحداث الدرامية التي تغير العالم.

ويمكن العثور على مثال لدى يوليوس قيصر، فمن المعروف على نطاق واسع أن الإمبراطور قتل عام 44 قبل الميلاد. وما هو أقل شهرة هو أنه عندما نظم ابنه بالتبني، أوكتافيان، قداسا جنائزيا لتأليه والده، بعد أربعة أشهر من وفاته، أشرق مذنب مضيء في السماء فوق المنتدى الروماني.

وقال ترولوف إن أفضل مثال معروف هو مذنب هالي، الذي "ظهر عبر السماء عام 1066 قبل هزيمة الملك هارولد في معركة هاستينغز".

وخُلّد تأثير المذنب على الحاضرين في Bayeux Tapestry، الذي يصور عددا من النبلاء من محكمة هارولد وهم يحدقون في السماء، مشيرين إلى "النجم المشعر".

وبعد ما يقرب من 200 عام، عندما توفي البابا أوربان الرابع، ظهر مذنب آخر عبر السماء - يُعرف اليوم باسم المذنب العظيم لعام 1264. وتقول كتب التاريخ إن البابا مرض يوم ظهوره، وتوفي يوم رحيله.

وقال ترولوف: "كم هو غريب وغير محتمل في ذلك الوقت، أنه الآن، بعد هذا الغياب الطويل للمذنبات الساطعة من سمائنا، يبدو أن المذنب NEOWISE يجب أن يختار مواصلة هذا التقليد الذي يعود إلى قرون، وأن يكون في أفضل حالاته خلال الأشهر التي انتشر فيها "كوفيد-19" باعتباره وباء، وانتشر في جميع أنحاء الكوكب. ربما، مثل القدماء، كان ينبغي أن نعتبر وصوله نذيرا لأشياء قادمة".

المصدر: إكسبريس