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رائد فضاء روسي يلتقط صورة للمذنب الأكثر سطوعا في السنوات الأخيرة

الفضاء

رائد فضاء روسي يلتقط صورة للمذنب الأكثر سطوعا في السنوات الأخيرة
Globallookpress ESA
صورة من الأرشيف
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التقط رائد الفضاء الروسي إيفان فاغنر صورة للمذنب C/2020 F3 (NEOWISE، الذي يعتبر الأكثر سطوعا خلال السنوات السبع الأخيرة.

وتشر رائد الفضاء صورة للمذنب على "تويتر"، مضيفا أن ذيله يبدو بشكل واضح من على متن المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن إيفان فاغنر بدأ بمهمته الحالية في المحطة الفضائية الدولية في أبريل الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن المذنب C/2020 F3 (NEOWISE تم اكتشافه في 27 مارس الماضي، وهو اقترب من الشمس لأقرب مسافة يوم 3 يوليو الجاري.

وكان سطوعه يقدر بـ7 درجات، ما يعتبر من أعلى الدرجات خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: RT

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