رائد فضاء روسي يلتقط صورة للمذنب الأكثر سطوعا في السنوات الأخيرة

التقط رائد الفضاء الروسي إيفان فاغنر صورة للمذنب C/2020 F3 (NEOWISE، الذي يعتبر الأكثر سطوعا خلال السنوات السبع الأخيرة.

وتشر رائد الفضاء صورة للمذنب على "تويتر"، مضيفا أن ذيله يبدو بشكل واضح من على متن المحطة الفضائية الدولية.

During the next revolution I tried to capture the C/2020 F3 (NEOWISE) comet a bit closer, the brightest one over the last 7 years.



Its tail is quite clearly visible from the @Space_Station!#ISS#comet#NEOWISEpic.twitter.com/FnWkCummD6 — Ivan Vagner (@ivan_mks63) July 4, 2020

يذكر أن إيفان فاغنر بدأ بمهمته الحالية في المحطة الفضائية الدولية في أبريل الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن المذنب C/2020 F3 (NEOWISE تم اكتشافه في 27 مارس الماضي، وهو اقترب من الشمس لأقرب مسافة يوم 3 يوليو الجاري.

وكان سطوعه يقدر بـ7 درجات، ما يعتبر من أعلى الدرجات خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: RT