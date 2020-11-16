تلسكوب فضائي روسي يكتشف 10 مجرات مجهولة

استطاع مختبر "سبيكتر – إر غي" الفضائي الروسي العامل على ارتفاع 1.5 مليون كيلومتر من سطح الأرض اكتشاف 10 مجرات مجهولة ذات نوى نشيطة.

أفادت بذلك قناة "روس كوسموس – تي في" على يوتيوب، مشيرة إلى أن المختبر تمكن خلال عام واحد لعمله في المدار العالي من رسم خرائط فائقة الدقة للكون تضم 10 مجرات ذات نوى نشيطة بصفتها ثقوبا سوداء عملاقة تبتلع في الوقت الراهن نجوما وكواكب وغازا فضائيا محيطا بها.

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وقال رئيس مختبر الفيزياء الفلكية التجريبية في المعهد الروسي للدراسات الفضائية، سيرغي سازونوف، إن المختبر الفضائي اكتشف ثقبا أسود عملاقا بعيدا نادرا ذا كتلة تعادل 100 مليار كتلة للشمس.

يذكر أن مختبر "سبيكتر – إر غي" الفضائي اللاسلكي تم تصميمه في شركة "لافوتشكين" الروسية بالتعاون مع العلماء الألمان بطلب من أكاديمية العلوم الروسية. ووصل المختبر نهاية أكتوبر الماضي بنجاح لمداره العملي الواقع في نقطة L2 بصفتها نقطة تناسب نصف المسافة بين الأرض والشمس.

وتستقبل مراكز الاتصال الفضائي البعيد في مختلف مناطق روسيا ورابطة الدول المستقلة، بما فيها في مطار "بايكونور" الفضائي، كل المعلومات الواردة من المختبر الفضائي وتقوم بمعالجتها.

جدير بالذكر أن تلسكوب "سبيكتر إر غي" الفضائي العامل بمجال الموجات السينية ينتمي إلى أسرة المختبرات "سبيكتر " الروسية. وقد حل محل مختبر "سبيكر" الذي انتهت فترة استخدامه.

المصدر: تاس