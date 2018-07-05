الصين تزود التلسكوب الفضائي "سبيكتر-إم" بأجهزة خاصة

أعلن مدير معهد ليبيديف للفيزياء والمشرف العلمي على مشروع تلسكوب "سبيكتر-إم"، نيقولاي كارديشيفن، أن الصين ستزود التلسكوب بالمعدات وأجهزة الاستقبال.

وقال يوري باليغا، نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية: "وقِّعت اتفاقية بين معهد ليبيديف للفيزياء وأكاديمية العلوم الصينية لتزويد التلسكوب الذي ستصنعه روسيا بأجهزة استقبال، تعمل بنطاق الأشعة تحت الحمراء ونطاق الموجات الميلليمترية 0.2-17 ملم".

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ويخصص التلسكوب الفضائي "سبيكتر-إم" لدراسة مختلف المواقع في الكون، ويأمل العلماء في الحصول على بيانات عن البنية الشاملة للكون وتطور المجرات وأنويتها والنجوم ونظم الكواكب، عدا عن دراسة الغبار الكوني والمركبات العضوية والمواقع التي تتمتع بقوى جاذبية ومجالات كهرومغناطيسية.

يذكر أن إطلاق التلسكوب كان مقررا عام 2019، ولكنه لم يدرج ضمن البرنامج الفدرالي الروسي للفضاء لأعوام 2016-2025، حيث تقرر تأجيل إطلاقه، وقد يجري ذلك عام 2030.

المصدر: نوفوستي