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أول السياح إلى المحطة الفضائية الدولية يوقعون العقد

الفضاء

أول السياح إلى المحطة الفضائية الدولية يوقعون العقد
NASA
المحطة الفضائية الدولية
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أعلنت شركة Axiom Space الأمريكية، عن توقيع أول مجموعة سياح إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2021 على متن مركبة Crew Dragon عقودا بهذا الشأن.

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وذكرت الشركة في إعلانها المنشور على موقعها في "تويتر"، "وقع طاقم متعدد الجنسيات متكون من ثلاثة أشخاص بينهم مايكل لوبيز ألفيريا (رائد فضاء سابق)رسميا على عقد مع شركة أكسيوم".

ويذكر أن شركة Axiom Space  أعلنت في يناير 2020 عن خطتها لإنشاء أربع وحدات تجارية للمحطة الفضائية الدولية، على أن يتم إطلاق أول وحدة منها عام 2024 . ومستقبلا بعد انتهاء مهمة المحطة الفضائية الدولية تنفصل عنها هذه الوحدات وتصبح محطة فضائية خاصة ويتم تجهيزها بمنصة طاقة كبيرة.

ويذكر أنه خلال أعوام 2001-2009 حملت مركبات "سويوز" الفضائية الروسية بالاتفاق مع شركة Space Adventures الأمريكية سبعة سياح إلى المحطة الفضائية الدولية.

ومن المقرر  أن تحمل المركبة "سويوز إم إس -20" في ديسمبر 2021 إلى المحطة الفضائية الدولية رائد فضاء روسي وسائحين. ويخطط لرحلة أخرى عام 2023 مع سائحين، قد يخرج أحدهما إلى الفضاء المكشوف بصحبة رائد فضاء روسي.

المصدر: نوفوستي

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