طاقم المحطة الفضائية الدولية يحدد السبب المحتمل لظهور الشق فيها

حدد طاقم المحطة الفضائية الدولية السبب المحتمل لظهور الشق في وحدة "زفيزدا" الروسية التابعة للمحطة، والذي تسبب بتسرب الهواء من المحطة.

ورجح رائد الفضاء الروسي سيرغي ريجيكوف في اتصال مع مركز إدارة التحليقات الروسي بمدينة كووليوف بضواحي موسكو، أن يكون الشق ظهر بنتيجة "ضربة من خارج المحطة".

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واقترح فحص الشق أثناء خروج رواد الفضاء الروس إلى الفضاء المكشوف، المخطط له في 18 نوفمبر، لكن مدير عمليات القسم الروسي من المحطة فلاديمير سولوفيوف حذر من أن ذلك سيكون صعبا للغاية.

يذكر أن المحطة الفضائية الدولية شهدت تعطلا لمولد الأوكسجين قبل أيام، أسفر عن تسرب الهواء من المحطة، لكن الطاقم تمكن من إصلاحه، ويواصل أداء مهامه.

المصدر: تاس