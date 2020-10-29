 
مباشر

طاقم المحطة الفضائية الدولية يحدد السبب المحتمل لظهور الشق فيها

الفضاء

طاقم المحطة الفضائية الدولية يحدد السبب المحتمل لظهور الشق فيها
Reuters NASA
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1r8

حدد طاقم المحطة الفضائية الدولية السبب المحتمل لظهور الشق في وحدة "زفيزدا" الروسية التابعة للمحطة، والذي تسبب بتسرب الهواء من المحطة.

ورجح رائد الفضاء الروسي سيرغي ريجيكوف في اتصال مع مركز إدارة التحليقات الروسي بمدينة كووليوف بضواحي موسكو، أن يكون الشق ظهر بنتيجة "ضربة من خارج المحطة".

إقرأ المزيد
الرواد الروس يرممون مولد الأكسجين والمرحاض في المحطة الفضائية الدولية
الرواد الروس يرممون مولد الأكسجين والمرحاض في المحطة الفضائية الدولية

واقترح فحص الشق أثناء خروج رواد الفضاء الروس إلى الفضاء المكشوف، المخطط له في 18 نوفمبر، لكن مدير عمليات القسم الروسي من المحطة فلاديمير سولوفيوف حذر من أن ذلك سيكون صعبا للغاية.

يذكر أن المحطة الفضائية الدولية شهدت تعطلا لمولد الأوكسجين قبل أيام، أسفر عن تسرب الهواء من المحطة، لكن الطاقم تمكن من إصلاحه، ويواصل أداء مهامه.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا