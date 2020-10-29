مسبار أمريكي يقطع نصف طريقه إلى المريخ

قطع مسبار Perseverance الفضائي الأمريكي نصف طريقه إلى المريخ.

أفاد بذلك مختبر الطاقة النفاثة التابع لوكالة ناسا. وجاء في بيان نشره على موقع الوكالة أن كل أجهزة المسبار جاهزة للعمل بعد خضوعها لاختبارات.

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وأضافت الناطقة باسم البعثة Perseverance جولي كغناس، أن المسبار ابتعد عن الأرض إلى مسافة 43 مليون كيلومتر. ويبقى له أن يقطع مسافة 29 مليون كيلومتر وذلك لسبب أنه لا يحلق بمسار مسقيم بل بمدار خاص يسمح له بتقنين كمية الوقود المستهلك والوصول إلى المريخ بسرعة مقبولة.

يذكر أن روفر Perseverance الذي يحمله المسبار مخصص للبحث عن آثار الحياة في المريخ وتقييم إمكانية وجودها في الوقت الراهن.

كما يحمل المسبار على متنه مروحية Ingeniuity التي تم تصميمها خصوصا للتحليق في جو الكوكب الأحمر. وينوي مهندسو ناسا تجربتها وتأكيد مواصفاتها بعد هبوط الروفر على سطح المريخ.

وقد تم إطلاق المسبار الساعة 14.50 يوم 30 يوليو بتوقيت موسكو من رأس كانافيرال في فلوريدا بواسطة صاروخ "أطلس V " المزود بمحرك "إر دي – 180" روسي الصنع. ويتوقع أن يصل المسبار إلى المريخ في 18 فبراير المقبل.

ويتوقع أن يهبط روفر Perseverance على سطح المريخ في فبراير عام 2021 بمنطقة حفرة "يزيرو" بالقرب من خط استواء المريخ.

المصدر: تاس