تأجيل اختبار مظلات مسبار "إكزومارس" الأوروبي الروسي إلى نوفمبر المقبل

تم تاجيل اختبار منظومة المظلات التابعة لمسبار "أكزومارس – 2022" الروسي الأوروبي إلى نوفمبر المقبل بسبب انتشار الموجة الثانية لوباء "كوفيد – 19" في العالم.

أعلن ذلك رئيس فرع الوكالة الفضائية الأوروبية في موسكو، ريني بيشيل الذي قال إن اختبار مظلات بعثة "إكزومارس – 2022" يخطط له في منتصف نوفمبر المقبل بولاية أوريغون الأمريكية، مشيرا إلى أن الاختبار كان مخططا له أولا مطلع أكتوبر الجاري على ارتفاع عال فوق سطح الأرض.

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يذكر أن الوكالة الفضائية الأوروبية أجرت في أغسطس عام 2019 اختبار مظلات مسبار "أكزومارس – 2022" الذي باء بالفشل التام لانقطاع حبال إحدى المظلات بعد خروجها من الحاوية. وأجرت الوكالة الأوروبية بعد ذلك مشاورات مع وكالة ناسا، ثم أدخلت تعديلات في تصميم منظومة المظلات، ما أدى إلى نجاح اختبارها الأرضي.

جدير بالذكر أنه كان يخطط أولا لإطلاق المرحلة الثانية لبعثة "إكزومارس" عام 2018، ثم تأجل انطلاقها إلى عام 2020 لظروف تقنية، وبعدها تأجلت البعثة إلى عام 2022 بسبب انتشار وباء "كوفيد – 19" في العالم.

وتقضي المرحلة الثانية من مشروع "أكزومارس" بإنتاج الجانب الروسي لمنصة تهبط على سطح المريخ، بينما يصنع الجانب الأوروبي المسبار والروفر.

أما المرحلة الأولى من مشروع "أكزومارس"، فقد باءت بالفشل عام 2016، بعد أن تحطمت المحطة الفضائية الأوروبية قبل هبوطها على سطح المريخ بدقائق.

فيما يتعلق بالمسبار المداري التابع للبعثة والذي يدور حول كوكب المريخ فلا يزال يعمل إلى حد الآن في مدار الكوكب الأحمر ويرسل معلومات علمية إلى الأرض.

المصدر: تاس