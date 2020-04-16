مسبار روسي أوروبي يستأنف عمله في مدار المريخ

استؤنف عمل الأجهزة العلمية في مسبار TGO التابع لبعثة "إكزومارس" الروسية الأوروبية وذلك بعد أن تم فصلها لتفشي فيروس كورونا بحسب موقع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

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وقال ناطق باسم المؤسسة الروسية إن 4 أجهزة علمية، بما فيها مقياس الأطياف وكاشف النيترونات الروسيان، استأنفت عملها في مدار المريخ.

واتخذت الوكالة الفضائية الأوروبية نهاية مارس الماضي قرارا بتعليق عمل كل أجهزة المسبار، ولم تنفذ فيه إلا عمليات لازمة للحفاظ على جاهزيته.

أما الآن فانتقل المسبار إلى نظام الجاهزية التامة حيث تجري القياسات وغيرها من العمليات العلمية حسب برنامج البعثة الفضائية "إكزومارس".

يذكر أن مسبار TGO الأوروبي الروسي تفصله حاليا عن الأرض مسافة 203 مليون كيلومتر. وتولت التحكم فيه 3 شبكات من المحطات الأرضية الروسية والأوروبية والأمريكية.

جدير بالذكر أن الوكالة الفضائية الأوروبية كانت قد علقت مشاركتها في المشروع الروسي الأوروبي المشترك "إكزومارس – 2020" الذي قضى بإطلاق مسبار جديد ليحمل إلى المريخ روفرا أوروبيا ومحطة علمية روسية، كما تم تأجيل إطلاق المسبار إلى صيف عام 2022.

وذلك بعد تعليق مشروعين أوروبيين آخرين لدراسة الشمس والمريخ.

المصدر: تاس