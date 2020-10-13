أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تخطط لإطلاق وحدتين جديدتين إلى المحطة الفضائية الدولية في العام المقبل.

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وقال روغوزين، في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية IAC-2020 "نخطط في عام 2021 لإطلاق وحدة المختبر "ناؤوكا" المتعددة الأغراض إلى المحطة الفضائية الدولية، وبعدها بستة أشهر نطلق وحدة "المرسى"".

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة "ناؤوكا" ستطلق من مطار بايكونور الفضائي بواسطة صاروخ النقل "بروتون-إم". وفيها مكان نوم لرائد فضاء روسي ثالث ومرحاض ثان للقطاع الروسي، (تحتوي وحدة "زفيزدا" على سريرين ومرحاض).

وأما وحدة "المرسى" فمن المقرر إطلاقها من مطار بايكونور الفضائي أيضا بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b، مع مركبة الشحن "Progress M-UM". تتكون وحدة "المرسى" من ستة محطات لاستقبال الوحدات الأخرى والمركبات الفضائية المأهولة ومركبات الشحن.

يتكون القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية في الوقت الحاضر من خمس وحدات، وحدة "زاريا" ووحدة "زفيزدا" ووحدة الالتحام "بيرس" ووحدتي البحوث "بويسك" و"راسفيت".

المصدر: نوفوستي