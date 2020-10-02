تأجيل إطلاق شاحنة فضائية أمريكية

تم تأجيل إطلاق صاروخ Antares الأمريكية الحامل لشاحنة Cygnus إلى المحطة الفضائية الدولية قبل دقيقتين و21 ثانية من إطلاقه.

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وذلك على الرغم من بث عملية إطلاق الصاروخ من المطار الفضائي في جزيرة ولوبس بولاية فرجينيا على موقع ناسا الرسمي.

وقال ناطق باسم شركة Northrop Grumman المصنعة للشاحنة الفضائية إن البيانات الواردة لم تناسب معايير المعدات والأجهزة الأرضية.

يذكر أن الشاحنة كان يجب أن تنقل إلى المحطة الفضائية الدولية 3.6 طن من الحمولة المفيدة، بما في ذلك المواد الغذائية والأجهزة اللازمة لإجراء التجارب العلمية على متن المحطة وخارجها.

هذه البعثة هي رحلة فضائية ثالثة للشاحنة بموجب اتفاقية وقعتها ناسا مع شركة Northrop Grumman. وتقضي الاتفاقية بأن تطلق الشركة 6 شاحنات على الأقل لغاية عام 2024 .

وكانت قد أطلقت في وقت سابق بموجب الاتفاقية السابقة الموقعة معها 11 شاحنة فضائية وفشلت في إطلاق شاحنة واحدة.

المصدر: تاس