الولايات المتحدة تؤجل إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا للأغراض العسكرية

أعلنت شركة United Launch Allaince على موقعها في "تويتر" عن تأجيل إطلاق الصاروخ الثقيل Delta IV وعلى متنه قمر استطلاع للجيش الأمريكي دون ذكر الأسباب.

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وكان من المقرر إطلاق الصاروخ الثقيل Delta IV مع قمر صناعي للاستطلاع للجيش الأمريكي، يوم الأحد 27 سبتمبر 2020 ولكن تم تأجيل عملية الإطلاق عدة مرات لأسباب مختلفة.

وتشير الشركة، إلى أن مجموعة العمل طلبت وقتا إضافيا لإجراء الاختبارات اللازمة بصورة كاملة وتقييم نظام عمل يد الذراع.

وتضيف، بأنها تثق بالأمن وتسعى دائما إلى تحقيق النجاح، وسوف تدرس جميع البيانات اللازمة بعناية.

ووفقا لمعلومات وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، سوف يحمل الصاروخ إلى الفضاء قمرا صناعيا تابعا لإدارة الاستخبارات الفضائية الوطنية الأمريكية NRO. وطبيعة مهمة NROL-44 سرية، لذلك يتوقف البث المباشر لعملية الإطلاق بعد وقت قصير من إقلاع الصاروخ.

ويشير موقع مختص، إلى أنه سيتم خلال هذه البعثة إطلاق قمر صناعي بحجم حافلة، يعتبر من أكثر الأقمار التي أطلقت لحساب الحكومة الأمريكية تعقيدا وتكلفة.

المصدر: نوفوستي