شركة روسية تعمل منذ عام 2019 على تصنيع صاروخ متعدد الاستخدام

باشر مركز التصاميم التقنية التابع لشركة S7 الروسية للطيران عام 2019 بتصميم صاروخ خفيف متعدد الاستخدام.

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة يوم 19 سبتمبر. وجاء في البيان:" قد باشرنا عام 2019 بتصنيع الصاروخ ثنائي المراحل المزود بالمحرك العامل بالوقود السائل والمرحلة الأولى التي ستعود إلى الأرض بعد إطلاقه".

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وأوضح ناطق باسم مركز التصاميم التقنية التابع للشركة أن الصاروخ الخفيف المذكور يمكن أن يستخدم فيما بعد عند إنتاج الصواريخ المتوسطة التي ستطلق من مطار "المنصة البحرية " الفضائي العائم الذي يضم منصة "Odyssey " العائمة وسفينة القيادة.

يذكر أن المطار الفضائي العائم الروسي قد أطلق منه 32 صاروخا من طراز "زينيت" منذ عام 2014 ، ثم تم وقف عملية إطلاق الصواريخ من المطار الفضائي العائم بالقرب من شاطئ ولاية كاليفورنيا الأمريكية وانتقل المطار في 30 مارس الماضي بعد شرائه من قبل شركة S7 الروسية إلى شاطئ منطقة الشرق الأقصى الروسي حيث يتم ترميم المنصة وسفينة القيادة.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قد أعلن في وقت سابق أن ترميم المنصة الفضائية يستغرق 3 أعوام على الأقل وستطلق منها المركبتان الفضائيتان الروسيتان من طراز "سويوز – 5" و"سويوز – 6"الجاري تصنيعهما حاليا.

فيما يتعلق بالصاروخ الذي سيطلقهما ستعود مرحلته الأولى إلى الأرض وستهبط في مطار بري وليس على منصة عائمة كما هو الحال عند عودة الصواريخ التابعة لشركة "سبيس إكس".

المصدر: تاس